رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في افتتاح جناح الصحة العالمية بمؤتمر المناخ

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حضور افتتاح جناح منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الزرقاء (Blue Zone) على هامش فعاليات مؤتمر المناخ «COP27»، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من شهر نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

السبكي يؤكد أهمية تكاتف وتضافر الجهود للحد من آثار التغيرات المناخية

جاء ذلك بمشاركة الدكتور تيدروس أدناهوم، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور الدكتورة ماريا نيرا، مدير الصحة والبيئة وتغير المناخ في المنظمة، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وعدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية وضع الرعاية الصحية ضمن أولويات قضايا التغيرات المناخية التي ستتم مناقشتها بمؤتمر الأمم المتحدة«COP27» لهذا العام، مشيرًا إلى الارتباط الوثيق بين الصحة والبيئة، وما يمكن أن تحققه الدول من الاستثمارات ومكاسب كبيرة نتيجة الإصحاح البيئي.

مؤتمر «COP27» ميلاد دولي لمصر الجديدة

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود منظمة الصحة العالمية في المساهمة لوضع حلول مبتكرة لتعظيم فوائد الرعاية الصحية وجعلها أكثر أمانًا ودون ضرر والمشاركة في عمليات الإصحاح البيئي ومعالجة تغير المناخ، ومثمنًا دور المنظمة في التعامل مع مختلف الجهات لتخفيف حدة تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان، ودعم قدرة المنشآت الصحية على الاستجابة للتغيرات المناخية لتوفير أفضل مستوى ممكن من الصحة لجميع الشعوب، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

ولفت «السبكي»، إلى أن التغيرات المناخية تؤثر في صحة الإنسان، ولا بد من تضافر وتكاتف الجهود للحد من آثار التغيرات المناخية، وتفعيل المبادرات والمشروعات الصحية الخضراء، لتوفير رعاية صحية أكثر صحة وأمانًا على الشعوب، مشيرًا إلى جهود الهيئة في مجال الرعاية الصحية الخضراء، بالتحول الأخضر لمستشفى شرم الشيخ الدولي لاستقبال مؤتمر المناخ، وكأول مستشفى تحصل على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH) بمصر.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن فخره بإشادة منظمة الصحة العالمية بمجهودات مصر في التطور الهائل بمجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا المختلفة والتحول الأخضر للمنشآت الصحية، مؤكدًا أهمية إنجاح الحدث العالمي الذي تستضيفه أرض مصر الآن «COP27».

وتابع: أن هذا الحدث ميلاد دولي لمصر بالجمهورية الجديدة والقادرة على إبهار العالم دومًا بقيادتها وعقولها ورجالها وشبابها.