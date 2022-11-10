قناة الحياة تنشر حوارا لرئيس وحدة الوظائف الخضراء بمنظمة العمل الدولية بجنيف

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، مقطع فيديو جديدا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن مصطفى كمال، رئيس وحدة الوظائف الخضراء بمنظمة العمل الدولية بجنيف، خلال حوار له ببرنامج «شباب مصر» والمذاع على الفضائية.

«كمال»: الاقتصاد الأخضر يوفر الكثير من الوظائف وفرص العمل

وقال «كمال» خلال استضافته بالبرنامج، إنه من الأفضل أن تكون هناك فرص لتوفير الطاقة بما يفيد أصحاب الدخول المتوسطة، مشيرا إلى أنه بسبب تغير المناخ قامت المنظمة بإصلاح ودعم الوقود الأحفوري، ومجموعة العشرين كانت تراجع ذلك الأمر.

واستطرد: «صناع السياسة يقولون إنه من الأفضل أن تكون هناك فرصة لتوفير الطاقة، وهناك من يستفيد بالدعم بالتأكيد، خاصة أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة، لكن السؤال هو كيف يمكن لهذا الإنفاق العام بعيدا عن الدعم يتم وضعه في منظومة أخرى كي تدر ربحا وتساعد من لا يعمل بالوقود الأحفوري وإعطائهم الامتيازات».

وأوضح أن الاقتصاد الأخضر يوفر الكثير من الوظائف وفرص العمل اللائقة، إذ أن هذا العمل يدر دخلا جيدا ويؤمن حقوق العامل في عمله ويتيح للعامل الدخول في حوار اجتماعي، ما يساهم في التعامل مع التيغر المناخي.