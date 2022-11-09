رئيس «المركز الصحفي للأجانب» لقناة الحياة: لدينا 4850 مراسلا لتغطية قمة المناخ

قال محمد إمام، رئيس المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالقاهرة، ومستشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لشؤون الإعلام الأجنبي، إن عدد المراسلين الأجانب الذين حصلوا على تصاريح للمشاركة على هامش قمة المناخ، المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، وصل لـ4850 مراسلا أجنبيا من جميع دول العالم.

إمام: لدينا 340 مراسلا صحفيا بالقاهرة

أضاف «إمام»، خلال مداخلة له عبر الفيديو من شرم الشيخ ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الإعلام الأجنبي المقيم والمعتمد من الهيئة العامة للاستعلامات، وصل تعداده لـ340 مراسلا صحفيا بالقاهرة.

إمام: الأجانب مهتمون بما يحدث في المنطقتين الخضراء والزرقاء

واستطرد: «تركيز المراسلين الأجانب على كل الجلسات المنعقدة بقمة المناخ، سواء في المنطقة الخضراء أو الزرقاء، طبقا لأهمية ورغبة المراسل في تغطية الجلسات التي يريد تغطيتها لنقلها إلى جمهوره، وكاميرات التليفزيون هي الأكثر، تليها وكالات الأنباء، تليها مواقع التواصل الاجتماعي، ثم الجرائد الورقية».

وأوضح أن الهيئة العامة للاستعلامات، وبناءً على توجيه رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خصص 3 مراكز صحفية، ويبدأ أول مركز في عمله مع وصول المراسل الأجنبي، والوفد المرافق له في مطار شرم الشيخ، وهو المركز الصحفي الذي يقوم بالإفراج عن كل المعدات المصاحبة للمراسلين الأجانب، ولتقديم كل التسهيلات الممكنة، حتى وصوله لقاعة المؤتمرات.