المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ لقناة الحياة: ما فعلته مصر يفوق الوصف

قال كمال أمكران، مدير المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ التابع لجامعة كولومبيا وشريك منظمة الأمم المتحدة، إن ما قامت به مصر قبيل استضافتها لقمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ يفوق الوصف، مشيرًا إلى أن القمة جمعت شركاء من جميع أنحاء العالم من أجل العمل في توجيه أجنده المناخ نحو الاتجاه الصحيح.

وأضاف «أمكران»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه يتمنى أن تشهد قمة المناخ COP 27 عرض الموضوعات والقضايا ذات الصلة بين الناس والمواطنين من وجهة نظر التوافق مع تغيرات المناخ ومن وجهة نظر التعامل مع المناخ.

أمكران: قمة المناخ نقلة نوعية في تقليل الانبعاثات الكربونية

واستطرد: «نحن نرى التزاما كبيرا نحو تحقيق مستقبل جيد، وأن تكون هناك معالجة للخسائر، وألا نترك أحدا من خلفنا يعاني من تلك الخسائر، وحتى يتذكر الجميع بأن قمة المناخ COP 27 أحدثت نقلة نوعية في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما يجب أن تكون نقلة نوعية في حياة المتأثرين بالتغيرات المناخية».

التزام الدول الكبرى خطوة على الطريق الصحيح

وأوضح أن الالتزام بما يخص التمويل من قبل الدول الكبرى إلى الدول النامية لهو خطوة على الطريق الصحيح، ونحتاجها جميعا، والجميع يتوقع أن نتطلع للأمام ونفعل كل تلك التوجهات، والتي ستجعل حياة الناس أكثر أمنا وأفضل، وبالفعل تبني القدرة على هذه التغيرات، ونتمنى أن تكون قمة المناخ لتحقيق الالتزامات والتعهدات، ويكون لها آثار إيجابية على الخسائر والأضرار ونتائج على التمويل.