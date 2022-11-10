المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: مستعدون للتعاون مع مصر

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك في ظل التحديات التي تفرضها الأحداث العالمية المتلاحقة، والتي أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات دول العالم.

جاء هذا اللقاء على هامش المشاركة فى فعاليات قمة المناخ COP27.

الملا: التنسيق مستمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية

وأوضح وزير البترول أن هناك تنسيقا مستمراً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كأحد شركاء التنمية من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم للقطاعات الحيوية في مصر، مشيرًا إلى أنه جرى بحث برامج التعاون المشترك المستهدفة في الأنشطة البترولية المختلفة خلال العام المقبل 2023.

سنبل يعرب عن إعجابه بتنظيم مصر قمة المناخ

ومن جانبه أعرب المهندس هاني سنبل، عن إعجابه بالتنظيم الرائع لفعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن المؤسسة ستواصل تقديم الحلول التجارية المتكاملة لتلبية احتياجات قطاع البترول المصري، وأنهم على استعداد لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الجديدة في مجالات صناعة البترول والغاز، مشيراً إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي حققت نموًا إيجابياً في ظل حدة أزمة فيروس كورونا، وذلك يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.