وفد بلجيكي لـ وزير البترول: مصر من أنسب الدول للاستثمار في الطاقة النظيفة

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاء في مدينة شرم الشيخ، مع وفد بلجيكي من هيئة ميناء إنتويرب وشركتي ديمي وجرين فيل، على هامش قمة المناخ COP27، حيث استعرض اللقاء الأنشطة المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين في الاستفادة من الوقود النظيف، ممثلا في الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.

الاستفادة من مصادر الوقود النظيف

وشهد اللقاء عرض الوفد البلجيكي، للإمكانات والخبرات التي يمكن تقديمها لمصر في مجال الاستفادة من مصادر الوقود النظيف، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصري، وأنّ مصر من أنسب الدول للاستثمار فيها بأنشطة ومشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في أعمال الشركات البلجيكية لتنفيذ هذا النوع من المشروعات، خاصة وأنّ الغاز الطبيعي وقود المرحلة الانتقالية نحو التحول الطاقي، وفي ظل تطور التقنيات التي تتيح الاستفادة منه مسالا في العديد من الأنشطة.

التحول إلى الطاقة المتجددة

وأشار الوفد البلجيكي، إلى الأهمية الكبيرة لمصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيدين بالخطوات التي تنتهجها مصر حاليا للدخول في هذه الصناعة، بما يمكنها من أن تصبح من أكبر الموردين للسوق الأوروبي وشرق المتوسط، خاصة وأنّ التسابق بدأ عالميا في مجال الهيدروجين، مشيرين إلى أنّ التقدم الذي تحرزه مصر في المشروعات الخاصة بالهيدروجين، يضعها في مكانة جيدة عالميا في هذا المجال، علاوة على أنّها مؤهلة لتكون في مقدمة الدول الأفريقية القادرة على التحول للطاقات المتجددة.

من جانبه، أكد الملا، أنّ هناك جهودا مهمة بين مصر وبلجيكا لتعزيز التعاون في مجال الطاقة لتحقيق المنفعة المتبادلة، لافتا إلى أهمية الموانئ البترولية والبنية الأساسية والتسهيلات التي تتمتع بها مصر كعامل أساسي في إنجاح مشروعات التعاون في مجال الطاقة مع الشركاء الأوروبيين.

وأشاد ممثلو شركة ديمي البلجيكية، بما تقدمه مصر من جهود لخفض الانبعاثات، لافتين إلى أنّ قصص النجاح التي تحققها الشركة في مشروعات الطاقة في ميناء انتويرب، يمكن تطبيق مثيلتها في مصر.