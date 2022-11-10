روجينا عن مسلسلها «ستهم» في رمضان 2023: «ادعولي الحلم يشوف النور»

كشفت الفنانة روجينا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن تفاصيل مسلسلها «ستهم» المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2023.

روجينا: 6 شهور شغالين على المشروع

ونشرت روجينا كواليس المسلسل وعلقت قائلة: «من أمام الكعبة يوم 29 رمضان طلبت توفيق ربنا في مسلسل ستهم.. 6 شهور شغالين على المشروع.. مجهود كبير من المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف ناصر عبد الرحمن عشان حلمنا يبقى حقيقة ونعمل عمل يليق بالجمهور ادعولي بالتوفيق وحلمنا يشوف النور».

مسلسل انحراف

وشاركت روجينا في السباق الرمضاني 2022، من خلال مسلسل «انحراف»، والتي تدور أحداثه عن قصة حقيقية تشويقية مليئة بالغموض، حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية؛ فيصطدمون بطبيبة نفسية وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

وشارك في بطولة مسلسل انحراف: أحمد صفوت، لوسي، أحمد فؤاد سليم، سميحة أيوب، محمد لطفي، محمد الكيلاني، رانيا محود ياسين، سماء إبراهيم، دينا محسن«ويزو»، نادر كمال، محمد عادل، ومن تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.