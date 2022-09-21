روجينا: مهرجان القاهرة للدراما عيد للفن.. وردود الفعل على «انحراف» عظيمة

قالت الفنانة روجينا، إن مهرجان القاهرة للدراما كان حلما لزوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: «أشعر اليوم أن نقابتنا تحتفل بنا ونحن نحتفل بها، سعيدة بالحضور، كلنا سعداء».

وأضافت «روجينا» خلال لقاء مع الإعلامية شيرين عفت، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «مهرجان القاهرة للدراما عيد للفن».

روجينا: مسلسل انحراف كان في قلوب الناس

وعن مسلسلها الذي عُرض في رمضان الماضي «انحراف»، قالت الفنانة: «رد الفعل كان عظيما من قبل أن ينتهي المسلسل، الإثارة كبيرة والناس تفاعلوا والقصص حقيقية، والقضايا حقيقية، لذلك فإن المسلسل كان في قلوب الناس».