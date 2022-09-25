إعدام عاطل وزوجته بتهمة قتل الطفلة «روجينا» بالدقهلية.. والمؤبد لوالدتها

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا لعامل وزوجته متهمين في قتل الطفلة «روجينا»، وذلك بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، كما حكمت بالسجن المؤبد على والدة الطفلة، والسجن 5 سنوات لصديقتهم، وغيابيا 4 سنوات وعامين على متهمين، وذلك لاتهامهم بقتل الطفلة عمدًا، بتعذيبها وكيها بالنار ووضعها الزوجين في صندوق خلفي مغلق لسيارة نقل مسروقة لأكثر من 40 ساعة حتى فاضت روحها، ثم ألقوا جثتها بإحدى الأراضي الزراعية بنطاق مركز أجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سعيد السمادوني والمستشار ‏محمد الشرنوبي والمستشار ‏هشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، وذلك في القضية رقم 13044 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1422 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

الإعدام لزوجين

وعاقبت المحكمة كل من «محمد ع. ف»، 27 سنة، عاطل، وزوجته «كريمة س. ر»، 32 سنة، ربة منزل، مقيمين بدائرة محافظة الجيزة،‏ بالإعدام شنقا، و«شيماء ا. ع»، 24 سنة، والدة الطفلة المجني عليها، مقيمة بدائرة محافظة الجيزة، بالسجن المؤبد، وحكمت بمعاقبة ‏«هدى إ. ع»، 21 سنة، ربة منزل، بالسجن 5 سنوات، و«محمد ب. ع»، 32 سنة، عامل، ‏ومقيم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بالسجن 4 سنوات و«سماح إ. ا»، 30 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة في ‏الجيزة، بالسجن سنتين غيابيا.‏

إحالة 6 متهمين إلى الجنايات

وجاء في أمر الإحالة بالقضية أن المتهمين من الأول إلي الرابعة قتلوا في أول مايو 2022 ‏بدائرتي قسم جمصة وقسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية الطفلة المجني عليها روجينا بركة طارق ‏محمد، عمرها 4 سنوات، ابنة المتهمة و«شيماء ا. ع»، 24 سنة، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلها ‏لما استفحل في نفوسهم من شر، وعقولهم المنتشية بالجواهر المخدرة، فعزموا علي أمر التخلص منها إلي ‏الأبد، ونسيت المتهمة الثالثة ما جبلت عليه من فطرة الأمومة، واتشحت قلوبهم بالسواد فلم يرقبوا فيها إلا ‏ولا ذمة.‏

ووصف أمر الإحالة الجريمة بأن الأم «المتهمة الثالثة» سلمت الطفلة «روجينا» إلي المتهم الأول ‏والرابعة، فاقتداوها ومضوا بها إلي صندوق سيارة قم «أ س ن 2156 » واضعين إياها علي هيئتها ‏الواهنة به، حال كونه مكان خال من الآدميين، وما أن أودعوها صندوق السيارة حتى أحكموا إغلاقه حتى ‏انصرفوا عنها تاركين إياها تصارع الموت، ما يقرب من 40 ساعة قاصدين إزهاق روحها فانقطعت بها ‏سبل النجاة وضاقت الدنيا عليها واستسلمت الطفلة الصغير لمصيرها المحتوم حتي لفظت أخر نفس ‏محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية.‏