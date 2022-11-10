مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت: غياب التوافق السبب الرئيسي في عدم انتخاب رئيس لبناني جديد

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، إن المعضلة الأساسية لانتخاب رئيس لبناني جديد هي غياب التوافق بين الأحزاب المؤلفة للبرلمان، الذي جرى تشكيله في مايو الماضي، إذ يتكون مجلس النواب من ثلاث كتل رئيسية؛ كتلة تضم أحزاب الموالاة التي تحسب عليها المنظومة الحاكمة، وقوى معارضة، وقوى جديدة تدخل المجلس لأول مرة وهي قوى التغيريين.

غياب التوافق بين الكتل الثلاثة

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المعضلة الكبيرة تتمثل في غياب التوافق بين الكتل الثلاثة، بالإضافة إلى انقسام الكتل ذاتها حول خياراتها للترشح لرئاسة الجمهورية: «كل كتلة في معسكر الموالاة أو المعارضة أو التغييريين منقسمين على ذاتهم، ولا يوجد توافق بينهم على تقديم مرشح واحد، ودعمه في الانتخابات للوصول به لرئاسة الجمهورية».

4 مرشحين لرئاسة لبنان

وتابع: «ربما يكون مصير الجلسة السادسة مختلف؛ لكن في ظل المعطيات الحالية لا أمل في أن تكون الجلسة المقبلة مختلفة، وذلك في ظل وجود الورقة الفارغة المسيطرة على الانتخابات، التي شكلت 47 صوتا، متفوقة على جميع المرشحين رغم وجود 4 أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية اللبنانية».