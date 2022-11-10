مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك يرصد آخر تطورات الانتخابات النصفية الأمريكية

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك، إن ما فعله الجمهوريون في الانتخابات النصفية الأمريكية، ليس فقط في نيويورك لكن باقي الولايات؛ إذ استغلوا الحالة الاقتصادية المتردية والتضخم، واستخدام قضايا الكراهية والعنصرية، وهو ما دفع بعض المقاعد لتغييرها من اللون الأزرق للون الأحمر كما هو الحال في نيويورك.

«بايدن» حاول مغازلة الناخبين

وأضاف «نور الدين» خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحالة الاقتصادية كان لها العامل الأكبر والسهم الكبير الذي أخذه الجمهوريون، ورشقوه في قلب الديمقراطيين، وهو ما حاول الرئيس جو بايدن أن يتحدث لتفنيد كل هذه الأمور ومحاولة مغازلة الناخبين، وما تحدث به هو شكل مباشر للشعب الأمريكي ليظل على عهده على الديمقراطية، التي حذر الأخير أنها سوف تهدد بمجرد وصول الجمهوريين.

من يتحكم في الكونجرس سيسيطر في العامين المقبلين بأمريكا

واستطرد أن هناك فرصا كبيرة في معادلة الأمور، ومن يتحكم في الكونجرس الأمريكي سوف يتحكم في العامين المقبلين، لمدة هذا الرئيس الحالي، وسوف يجد معاناة شديدة للغاية لتمرير أي قانون سواء في نيويورك وباقي الولايات، وهناك حنق شديد للضرائب التي تفرض على المواطنين، كما أن الـ18 مليار دولار التي ذهبت إلى أوكرانيا، غير مرحب بخروجها من المواطنين.