«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مفاضلة القارئ العربي بين الكتاب الورقي والإلكتروني

عرض برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «القارئ العربي.. بين الكتاب الورقي والإلكتروني».

وذكر التقرير: «مع التطور التكنولوجي السريع، وتأثيره على كل نواحي الحياة، أصبح للكتاب الإلكتروني مكانته بين قراء المنطقة العربية، ما أدى إلى تراجع الكتب الورقية في مقابل انتشار الكتب المسموعة خلال العامين الماضيين، نظرا لإيقاع الحياة السريع، والتزام الناس منازلهم، طوال فترة تفشي وباء كورونا، وتدريجيا تحولت المكتبة الورقية لدى بعض القراء إلى مكتبه إلكترونية، بعد انتشار التطبيقات المتخصصة في قراءة وتحميل الكتب».

وأضاف: «في المقابل تساعد معارض الكتاب العربية على حماية الكتب الورقية من الاندثار، ومن أشهرها معارض القاهرة والرياض والشارقة والدار البيضاء، ومعرض بيروت».

واستطرد: «تتباين وجهات النظر حول أهمية الكتاب الورقي والإلكتروني، حيث يفضل بعض القراء الكتاب الورقي، باعتباره الطريقة المثلى لتحصيل المعلومة، وتنمية مهارة الكتاب وتحقيق تفاعل مع القارئ بينما يجد آخرون الكتاب الالكتروني سهل الاقتناء ويشجع صغار السن على القراءة، ورغم تفوق القراءة الالكترونية مؤخرا فإن المنافسة تظل قائمة بين الكتاب الورقي والالكتروني في الدول العربية».