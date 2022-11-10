أحد شباب البرنامج الرئاسي لـ«قناة الحياة»: نساعد المواطنين في التنقل التشاركي

قال محمد إيهاب، أحد شباب البرنامج الرئاسي وعضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ وأحد مؤسسي شركة Robit، إن شركته تعمل على حل جزء من مشكلة المواصلات، وهو الجزء الخاص بالرحلات القصيرة، والتي تمثل 70% من حجم الرحلات في مصر لأقل من 8 كيلو مترات.

«إيهاب»: الوسيلة الجديدة تجنب الزحام المروري قدر الإمكان

وأضاف «إيهاب»، خلال مداخلة له عبر زووم من شرم الشيخ ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن شركته تعمل على تأجير الدراجات الهوائية و«الأسكوتر» لمساعدة المواطنين في الوصول إلى وجهتهم بسيولة ويسر، مع تجنب الزحام المروري قدر الإمكان.

«إيهاب»: يحق للمستأجر الحصول على الدراجة من أي مكان

واستطرد: «استخدام الأسكوتر والعجل الكهربائي موجود على أبلكيشن وكل عميل عارف مكان العجلة أو الأسكوتر ويقدر يروحلها في أقرب وقت ممكن، بعديها يقدر يروح لوجهته إيا كان رايح فين، وأول ما بيوصل لوجهته بيقدر يقفل الرحلة من الأبلكيشن، وده طريقة جديدة للتنقل التشاركي».

وأوضح أن شركته لا يوجد لها محطات لترك الوسيلة المستخدمة، حيث يحق للمستأجر الحصول على الدراجة من أي مكان وتركها في أي مكان: «إحنا مأمنين كل دراجتنا والأسكوترات من السرقة، وبنقدر نوصل لكل تلك الدراجات بسهولة ويسر وعن طريق شبكة الإنترنت».

وتابع: «إحنا مش أول مرة نقابل الرئيس السيسي، لكن دعمه لينا بدأ في 2019 بمؤتمر أفريقيا للشركات الناشئة، وعرض علينا زيادة عدد الأسكوترات الكهربائية والدراجات، وده اللي حصل، والحكومة دعمتنا وقدرنا نتوسع في محافظات كتيرة في مصر، وكان بيحفز جدا على الصناعة والاستثمار الأجنبي المباشر».