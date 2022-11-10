وفاة مصمم مسجد الصحابة بشرم الشيخ.. ومحافظ جنوب سيناء يعزي أسرته

نعى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس فؤاد توفيق حافظ الذي وافته المنية عصر اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقدم المحافظ التعازي لأسرته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال في تصريح خاص إنه يعرفه منذ أكثر من 11 عاما وشاهد براعته في تصميم مسجد المصطفى بحي النور، الذي يُعد مزارا سياحيا يُبهر الجميع حيث جرى إنشاؤه عام 2007 بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت آنذاك 27 مليون جنيه.

مسجد الصحابة بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة أن المهندس الراحل هو من صمم أيضا مسجد الصحابة بشرم الشيخ وأشرف على تنفيذه العملية دون مقابل، والمسجد أصبح واجهة مشرفة للسوق التجارية القديم ومزارع سياحيا للزوار بعد تطوير ساحة المسجد.

وقال إنه قرر بعد سماع نبأ الوفاة تأجيل افتتاح بعض المشروعات بشرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ المقام بالمدينة.

مرض السرطان

جدير بالذكر أن المهندس فؤاد توفيق حافظ ابن قرية بدخلو بمحافظة الوادي الجديد، أحد مؤسسي جمعية أحباب المصطفى التي قامت ببناء مسجد المصطفى بالجهود الذاتية والتبرعات.

وأصيب الراحل بمرض السرطان منذ فترة طويلة ووافته المنية اليوم، وأعلن المحافظ أن صلاة الجنازة سوف تكون غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بشرم الشيخ والدفن بمدافق نبق.

وآخر ما كتبه الراحل عن صفحته خلال زيارة أسرته له «أكبر نعمة في حياتي ربنا يخليكم ليا».