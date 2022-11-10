تفاصيل مسلسل «ستهم» لـ روجينا في رمضان 2023: مستوحى من سيرة 4 سيدات

طرحت الفنانة روجينا، البرومو الدعائي لمسلسل «ستهم»، المُقرر طرحه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، وتدور أحداث العمل الذي يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحاة من قصص حقيقية.

تفاصيل تجسيد 4 سيدات مكافحات

ويستلهم مسلسل ستهم، أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن «الأسطى أم فارس» والتي تعمل كـ«كهربائية» تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

كما تتضمن أحداث المسلسل، سيرة «المعلمة عفاف» التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن «بهية» من محافظة بني سويف، والتي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيهًا، لسداد ديونها.

ستهم.. التجربة التمثيلية الأولى لـ ياسين التهامي

ويشهد مسلسل «ستهم»، التجربة الأولى لظهور لشيخ المداحين ياسين التهامى في الدراما حيث يؤدي دور رئيسي ضمن أحداث العمل، المُقرر طرحه في رمضان 2023.