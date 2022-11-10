روجينا تقدم شخصية امرأة في زي رجل صعيدي بـ«ستهم» رمضان 2023

كشفت الفنانة روجينا، عن البرومو الدعائي الأول، لمسلسها الجديد «ستهم» المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل، كما أنه يعد أول مشاركة للشيخ ياسين التهامي في عمل فني.

تفاصيل شخصية روجينا بمسلسل ستهم

وتجسد روجينا خلال مسلسل «ستهم» شخصية امرأة في زي رجل صعيدي، إذ ظهرت وهي ترتدي الجلباب الصعيدي وتضع العمة فوق رأسها ليبدو مظهرها كرجل وليس امرأة.

تفاصيل مسلسل ستهم

المسلسل من بطولة روجينا وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن المنتظر عرض المسلسل على قناة النهار في رمضان 2023.

ويعد مسلسل «ستهم» التعاون الثاني الذي يجمع روجينا بالمخرج رؤوف عبد العزيز بمسلسل «انحراف»، والذي حقق نجاح كبير خلال السباق الرمضاني الماضي.

ويشهد مسلسل ستهم، التجربة الدرامية الأولى، لشيخ المداحين، ياسين التهامي، والذي سيبدأ تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.