أكاذيب «الإخوان الإرهابية».. الجماعة تفبرك فيديوهات لمظاهرات وهمية في شبرا (صور)

ما زالت جماعة الإخوان الإرهابية على حالها، منذ تأسيسها في عشرينيات القرن الماضي، متخذة من الكذب والتدليس منهجا وأسلوبا، إذ استغلت الجماعة بعض الدعوات المحرضة على هدم الدولة، لنفث نارها رغبة منهم في إسقاط مصر.

فيديوهات قديمة ومفبركة

ونشرت صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا وفيديوهات قديمة ومفبركة لمظاهرات ادعت أنها تحدث الآن في شبرا، بالمخالفة للحقيقة.

وأظهر البحث خلف هذه الصور والفيديوهات أنها صور قديمة لدعوات تحريضية مر عليها ثلاث سنوات، وتحاول الجماعة الإرهابية تصديرها لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب ولبث سمومها في آذانهم، واستغلال الدعوات التحريضية في 11 نوفمبر 2022.

رواد مواقع التواصل يردون على أكاذيب الإخوان

ولم يقف رواد مواقع التواصل مكتوفي الأيدي أمام أكاذيب الإخوان، حيث ردوا على نشر هذه الفيديوهات والصور المفبركة، بفيديوهات حديثة وصور من نفس الميادين تظهرها خالية وتسير فيها حركة المرور بشكل طبيعي، على خلاف ما تروجه الإخوان من أكاذيب.