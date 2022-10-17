مصدر أمني: جماعة الإخوان الإرهابية فبركت مقاطع فيديو لإثارة البلبلة

أكد مصدر أمني، أن مقاطع الفيديو التي تداولتها مؤخراً جماعة الإخوان الإرهابية بقنواتها وصفحاتها التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي «مفبركة وقديمة» وسبق نشرها منذ عدة سنوات.

وقال المصدر، أن ذلك يأتي بهدف محاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية على غير الحقيقة.

أوضح المصدر الأمني، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.