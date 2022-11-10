أكاذيب الإخوان الإرهابية: حولت فسحة السوايسة ليلة الجمعة إلى مظاهرات كاذبة

حولت صفحات الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فسحة أهالي السويس ليلة الجمعة كعادتهم الأسبوعية إلى مزاعم بأنهم نزلوا إلى الشارع استعدادًا للمظاهرات.

ازدحام الشوارع ليلة الجمعة

واعتمدت أكاذيب الإخوان على نشر فيديو لأحد الأشخاص يستقل سيارة فارهة مع سيدة ويدعيان أن الازدحام جاء نتيجة، استعداد الأهالي للنزول إلى المظاهرات، بينما الحقيقة أن الزحام يحدث أسبوعيا في شوارع بورتوفيق والمتنزهات السياحية لخروج الأهالي للتنزه.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي قنوات الإخوان، مؤكدين أنها تبث أكاذيب ستفشل كما فشلت في 30 يونيو الماضي.

غضب الإخوان من نجاح مؤتمر المناخ

وقال محمد سعيد، أحد أبناء السويس، إن الشارع الذي جرى تصويره من قبل الإخوان يعاني يوميًا من الزحام، وأن الإرهابية اعتمدت على هذه الفيديوهات لإثارة الرأى العام ومحاولة استمالة العديد من المواطنين، لكنها في الحقيقة تستشيط غضبا من نجاح مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وأن أهل مصر فخورون بتنظيم هذا المؤتمر.