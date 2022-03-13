«تموين الإسكندرية» ترد على أكاذيب الإخوان حول نقص الخبز: ننتج 10 ملايين رغيف يوميا

قال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه تم رصد فيديو متداول لأحد المواطنين وسط تجمهر يتحدث فيه عن عدم توافر الخبز البلدي بمخابز الإسكندرية.

وأشار «سعدالله» إلى أنَّه بتتبع تاريخ نشر هذا الفيديو، اتضح أنه مسجل ونُشر بتاريخ 10 مارس 2017، أثناء أحداث إلغاء البطاقة الورقية للخبز، والتي تسمى بـ«نوتة العيش» ووقف الكارت الذهبي، لافتًا إلى أن بث الفيديو ونشره هذه الأيام جاء من خلال ذاكرة موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للأحداث السنوية التي تتمّ في نفس تواريخ بثها السابق.

10 ملايين خبز بلدي يوميًا في الإسكندرية

وأضاف «سعد الله»، في بيان اليوم، أنَّ المديرية تتابع الشارع السكندري يوميًا من خلال الحملات التموينية التي تجوب أنحاء المحافظة، مطمئنًا المواطنين أن المخابز البلدية التي تنتج الخبز البلدي المدعم تعمل بكامل طاقتها، وتنتج ما يعادل من 9 إلى 10 ملايين رغيف خبز يوميًا ويُصرف بالبطاقة الذكية، وهو متوافر ويحصل عليه المواطن دون أي مشاكل أو تكدسات، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي شكاوى عن عدم توافر الخبز البلدي.

صفحات «الإخوان» تروّج الشائعات

يأتي ذلك بعدما تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الإخوانية بالخارج مقاطع مصورة خلال الساعات الماضية، حول وجود تجمعات بمحافظة الإسكندرية، وتبعها بيان من وزارة الداخلية أكّدت خلاله أنَّ مقطع الفيديو سبق تداوله في عام 2017 ثم أعيد نشره خلال مارس 2019، ويأتي ذلك في إطار سعى جماعة الإخوان الإرهابية لتأليب الرأي العام.