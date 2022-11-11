إيلون ماسك بعد شراء «تويتر»: إفلاس الشركة غير مستبعد

أبلغ المليارادير الأمريكي، مالك «تويتر»، إيلون ماسك، موظفي موقع التدوينات القصيرة أن إفلاس الشركة غير مستبعد، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، أعلن رئيس قسم النزاهة والسلامة في «تويتر» أنه سيترك منصبه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ماسك يحذر من خسارة الشركة مليارات الدولارات في 2023

وكان إيلون ماسك، حذر في وقت سابق، موظفي موقع التدوينات القصيرة من خسارة الشركة مليارات الدولارات العام المقبل 2023.