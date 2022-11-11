قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ.. الدفع بـ20 أتوبيسا صديقا للبيئة «صور»

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن توفير أتوبيسات صديقه للبيئة تعمل بالنظام الكهربائي في محيط المناطق التي يجري خلالها تنظيم قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، لنقل الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمرات ورش العمل والندوات التي يجري تنظيمها على هامش القمة من مختلف دول العالم.

20 أتوبيسا كهربائيا

وأضاف خالد فودة لـ«الوطن» أن قمة المناخ يجري تنظيمها بوسائل نقل ومواصلات للجاليات المشاركة من جميع الدول صديقه للبيئة وجرى توفير 20 أتوبيسا كهربائيا اليوم، يقوم بنقل المشاركين بفعاليات مؤتمر المناخ من المنطقة الزرقاء إلى المنطقة الخضراء والعكس على مدار اليوم لتسهيل حركة الوصول خاصة مع تباعد المسافات بين هذه المناطق التي يشارك خلالها الوفود بالعديد من الندوات والفعاليات التي تحتاج لنقل أعداد كبيرة.

دراجات مجانا لنقل وفود قمة المناخ

وقال فودة: «وفرنا في شرم الشيخ بنطاق المؤتمر دراجات هوائية صديقة للبيئة تعمل بنظام أبلكيشن تتيح استخدام هذه الدراجات لجميع أعضاء الوفود الدولية المشاركة في قمه المناخ لتنقل أي فرد من الفندق المقيم به وحتى المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء وقاعات انعقاد الجلسات المختلفة على مدار اليوم وذلك بالمجان دون أية رسوم».

سيارات كهربائية لذوي الهمم

وأوضح أن السيارات الكهربائية الصغيرة تعمل بالكهرباء وتنقل ذوي الهمم المشاركين في مؤتمر المناخ في جميع المناطق التي يجري تنظيم فعاليات بها بالمجان وذلك من خلال نظام عمل لتوفير جميع وسائل الراحة داخل وخارج موقع انعقاد قمة المناخ.

جدير بالذكر أن قمة المناخ في شرم الشيخ يشارك بها أكثر من 100 رئيس دولة وملوك وأمراء ورؤساء حكومات بالإضافة إلى مئات من الوفود من مختلف دول العالم.