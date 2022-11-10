تشجير ميادين مطروح تزامنا مع قمة المناخ COP27

قال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح إنه انطلاقا من شعار «نحو بيئة جميلة ونظيفة» تنفذ أجهزة مدينة مرسي مطروح مبادرة تجميل وتشجير الميادين العامة والشوارع الرئيسية بزراعة نباتات الزينة والأشجار والنخيل بالتزامن مع مؤتمر المناخ، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

تشجير في مرسى مطروح

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، عن استمرار جهود إدارة التشجير لتجميل مدخل المدينة بالطريق الدولي والجزيرة الوسطي وزراعة أشجار زينة بالمدارس ضمن الجهود اليومية لمجلس المدينة في رفع كفاءة المساحات الخضراء في الشوارع والميادين، والتي تهدف إلى خلق مظهر حضاري للعاصمة في ظل توجهات الدولة.

تشجير وتجميل

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بمواصلة الجهود في التشجير والتجميل وري الزراعات والحفاظ علي المساحات الخضراء بنطاق المدينة وزيادتها خاصة بالمدخل الشرقي والغربي بالطريق الدولي مطروح الإسكندرية الساحلي ومطروح السلوم، لضمان ظهور المركز بالشكل اللائق أمام زائريها.

نباتات الزينة

ويتابع رئيس مدينة مرسي مطروح جهود فرق التشجير في ري الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، وقص وتقليم الأشجار بالشوارع الرئيسية للحفاظ عليها كنوعية نادرة ولها تاريخ الذي يمتد لعشرات السنين في شوارع الجلاء وشكري القوتلي وعلي طول كورنيش المدينة الشرقي والغربي.

زيادة المساحات الخضراء

وحث رئيس المدينة في بيان له، أهالي مطروح ومنظمات المجتمع المدني، على زيادة المساحات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية وتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة، بالتزامن من انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ.