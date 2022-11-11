مدير «الإيسيسكو»: سنطلق صندوقا لحماية التراث في دول العالم الإسلامي

قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظومة العمل الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، إن المنظمة ستطلق صندوق حماية التراث في الدول الإسلامية.

وأضاف «المالك»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم الجمعة، أن «الإيسيسكو» تعد ضمير العالم الإسلامي في العديد من الجوانب ليس في التربية والعلوم والثقافة فحسب، وإنما البيئة والمناخ والعلوم الحديثة.

الإيسيسكو تشارك للمرة الأولى في قمة المناخ

ولفت إلى أن منظمة الإيسيسكو تشارك للمرة الأولى في جناح متميز خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، حيث تقدم العديد من البرامج والمحاضرات والندوات والعروض في هذا الجناح، والذي جرى الإعداد له مسبقا بشكل متميز، ويشهد مشاركة متميزة من مسؤولين ووزراء.

وأشار إلى أن منظمة الإيسيسكو تطرح العديد من المبادرات في مجال البيئة، والتي من أهمها المؤتمر الوزاري الذي يعقد كل عام أو عامين في مدينة جدة، ويمنح جائزة من المملكة العربية السعودية للفائزين بمجال البيئة.

إشادة بتنظيم قمة المناخ

ووصف تنظيم مصر لقمة المناخ COP27 بـ«فوق الرائع»، متابعا: «المنطقتان الخضراء والزرقاء تتميزان بدقة في التنظيم والعناية الفائقة، وهبوط أكثر من 130 طائرة رئاسية في مصر دليل على نجاح المؤتمر، ومخرجاته ستكون لها الأهمية الكبيرة التي ستؤثر على العدالة المناخية في العالم».

وتابع: «سعداء بأن يُعقد COP27 في شرم الشيخ، ونستعد لتنفيذ بعض التوجهات التي تخرج من هذا المؤتمر، وتقديمها لمؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي».