الدراجة حاضرة في جولات الرئيس السيسي بشرم الشيخ.. آخرها COP27

جولات تفقدية على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء، عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، بالدراجة خلال فعاليات وأنشطة مؤتمر قمة المناخ COP27، والذي التقى خلالها عددًا من الشباب والأجانب المشاركين في القمة.

كان من بين الأجانب التي التقى بهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته بالدراجة الصديقة للبيئة، جدة ألمانية تُدعى «دورثي»، التي عبرت أكثر من 17 دولة بدرجتها وصولًا لمدينة شرم الشيخ لحضور مؤتمر قمة المناخcop27.

جولات الرئيس بالدراجة

لم تكن تلك الجولة الأولى والفريدة من نوعها التي يقوم بها الرئيس السيسي ويستقل الدراجة للتجول في مدينة شرم الشيخ، والتي تعتبر حاضرة دائمًا في جولاته، إذ تعد من الهوايات المفضلة له، والذي ظهر وهو يستقلها وسط أفراد عاديين أو بين جموع من الشباب، تشجيعًا منه على ممارسة الرياضة، كونها تعتبر من وسائل المواصلات غير الملوثة للبيئة.

وترصد«الوطن» جولات الرئيس في شرم الشيخ ما بين الشباب والتراث والبيئة.

جولات الرئيس السيسي بالدراجة

في عام 2018، تجول الرئيس السيسي في مدينة شرم الشيخ على متن دراجة هوائية، بعد عودته من زيارة رسمية في العاصمة الألمانية برلين؛ لتنطلق فعاليات منتدى شباب العالم.

منتدى شباب العالم

وفي ديسمبر2019، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية على مدينة شرم الشيخ، أثناء الاستعدادات لافتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مرتديًا ملابس رياضية وبدراجة هوائية، كونها تعتبر من أهم الرياضات التي يحرص على ممارستها بين الحين والآخر.

ملابس رياضية وجولات بالدراجة الهوائية

كانت المرة الأولى التي ظهر فيها الرئيس السيسي، على الدراجة حينما كان مرشحًا لرئاسة الجمهورية في عام 2014، في أثناء فترة الانتخابات الرئاسية، مرتديًا ملابس رياضية، للترويج لفكرة الطاقة وأهمية ممارسة الرياضة.

ولم يغفل الرئيس التشجيع على ماراثون الرياضة، خلال عام 2016، في عيد الأضحى المبارك، إذ تجول ليلًا في أحياء المعمورة في محافظة الإسكنردية، بدراجاته مع عدد من الأفراد، وسط ترحيب كبير من الاهالي مرددين عددًا من الهتافات تعبيرا عن حبهم له.