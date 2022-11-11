مصرع مسن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبور الطريق بالمحلة

لقي شخص مسن في العقد السادس من العمر، مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة، أثناء عبور الطريق الدائري «المحلة - المنصورة»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بمصرع مسن

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص مسن على طريق «المحلة - المنصورة» الدائري، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبور الطريق.

التحفظ على الجثة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى «عبد الجليل . م. ال»، ويبلغ من العمر 52 عاما، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري «المحلة - المنصورة»، وتم التحفظ على الجثة داخل مستشفى المحلة العام.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، وسرعة ضبط وتحديد هوية سائق، والتحفظ على السيارة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.