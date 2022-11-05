عاجل.. إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالغربية

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلين بكدمات وسحجات وكسور، وجروح قطعية متفرقة، إثر تعرضهم إلى حادث تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» بميدان محمد نجيب، بمدينة كفر الزيات، التابعة لمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بإصابات 4 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، بعد أن صدمتهم دراجة نارية موتوسيكل، بميدان محمد نجيب بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة سيدة باصابات بالغة ونجلتها، وطفلين، بكدمات وسحجات وكسور، بعد أن صدمتهم دراجة نارية موتوسيكل حال سيرهم بميدان محمد نجيب، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع حطام الحادث

وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وضبط سائق الموتوسيكل المتسبب في الحادث، واقتياده إلي ديوان مركز شرطة كفر الزيات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبة المتسببة في الحادث.