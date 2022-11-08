طالب يرثي نفسه قبل وفاته بـ24 ساعة في حادث سير بالغربية: «هموت بكرة»

«هموت بكره والدموع هتصاحب أمي بس مش هتموت ورايا وأبويا هياخد والدتي كل جمعة ويزورا قبري».. بتلك الكلمات نعى الشاب أحمد محمد نفسه قبل وفاته بـ 24 ساعة، إثر حادث دراجة نارية في حادث سير بنطاق قرية دماط، مركز قطور بمحافظة الغربية.

أكد إبراهيم عبد المقصود، من أهل قرية دماط، لـ«الوطن»، أن الشاب الراحل يبلغ من العمر 19 عاما، طالب في كلية تمريض جامعة طنطا، وابن قرية دماط، بمركز قطور، في محافظة الغربية، وجرى تشييع جثمانه أمس، بعد صلاة الجنازة عليه من مسجد القرية، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وسط حالة من الحزن تسيطر على وجوه أهل القرية.

الحداد أسبوعين

بنبرة حزن سجل الشاب الراحل قصيدة رثاء بصوته على هاتفه المحمول، وقام بنشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل وفاته بـ 24 ساعة، يتنبأ بوفاته ويرثي فيها نفسه وأن الحداد عليه أسبوعين وقراءة القرآن وأنه كان صاحب أخلاق وسمعة طبية «اللي مات كان حد طيب صاحب سيرة وحسن سمعة والصحاب يحطوا صورتي ع التليفون والجيران لما يتسئلوا عني هيقولوا مات كان شخص طيب».

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ حادث سير دراجة نارية أسفر عن مصرع أحمد محمد 19 عاما، طالب في كلية التمريض، جامعة طنطا، ومقيم بقرية دماط، مركز قطور بمحافظة الغربية.

وتبين أن حادث السير بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنه وجرى تشييع الجثمان من أحد مساجد القرية، ودفنه في مقابر العائلة.