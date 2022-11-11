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جينفير أنيستون تكشف سبب عدم إنجابها: مشكلات طبية

كتب:

هبة أمين
10:45 ص | الجمعة 11 نوفمبر 2022
جينفير أنيستون

جينفير أنيستون

تصدرت النجمة العالمية جينفير أنيستون، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، إثر تصريحاتها التي أدلت بها لإحدى المجلات الأمريكية الشهيرة، والتي عبرّت من خلالها عن أسفها للشائعات التي لاحقتها كثيرًا بأنها فنانة تفضّل مهنتها على حساب الأسرة وعدم إنجابها للأطفال.

ودافعت جينفير أنيستون التي تبلغ من العمر 53 عامًا، عن نفسها وتأكيدها أن عدم إنجاب طفل، ليس قرارًا خاصًا بها، لكنه يعود لأسبابٍ طبيةٍ، وفشلت جميع محاولاتها للإنجاب في مرحلتها العمرية ما بين الثلاثينيات والأربعينيات.

انفصلت عن براد بيت بعد زواج 7 سنوات 

وأبدت استياءها مما يشاع حولها بأنها هى السبب في ذلك، وتأكيدها أن هذه الأقاويل كانت تتسبب لها بألم نفسي كبير، لأنه لا أحد لم يكن يعلم ما الذي كانت تعانيه وقتها، ولم تكن تريد الإفصاح عن ذلك حفاظًا على خصوصيتها.

تزوجت جينفير أنيستون أكثر من مرة، أحدهما من نجم هوليود براد بيت، حيث استمرت زيجتهما نحو 7 أعوام، ليحدث الانفصال بينهما عام 2005 ويرتبط بعدها بأنجلينا جولي.

أقامت ضده دعوى قضائية مؤخرًا

وفي الأيام الماضية فاجأت جينفير أنيستون، الجميع بإقامتها دعوى قضائية ضد زوجها السابق براد بيت، ومطالبتها بتعويض يقدر بنحو 100 مليون دولار، بعد قيام الأخير ببيع شركة إنتاج سينمائي يشتركان في ملكيتها، كان يقوم بإدارتها بمفرده بعد الانفصال.

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