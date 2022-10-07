محامية براد بيت تكذب أنجلينا جولي: موكلي من تعرض للاعتداء

أصدرت محامية النجم الأمريكي براد بيت، بيانا صحفيا للرد على الدعوى القضائية التي أقامتها ضده زوجته السابقة أنجلينا جولي، واتهمته فيها بالاعتداء الجسدي عليها وأطفالها ومحاولة خنق أحدهما، خلال رحلة جوية على متن طائرة خاصة في سبتمبر من العام 2016، وهو ما دفعها إلى طلب الطلاق بعد تلك الواقعة بوقت قليل.

وقالت آن كيلي، محامية براد بيت، «لقد كان موكلي الطرف المتلقي لكل أنواع الاعتداء الشخصي والتضليل، ولحسن الحظ اتخذت السلطات العامة المختلفة التي حاولت (جولي) استخدامها ضده على مدى السنوات الست الماضية قراراتها المستقلة، سيقوم براد بالرد في المحكمة كما فعل باستمرار»، وفقا لما نشره موقع «CNN» الإخباري.

السلطات رفضت توجيه اتهامات جنائية لـ براد بيت

وأضافت كيلي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالية وإدارة خدمات الأطفال والأسرة في مقاطعة لوس أنجلوس، أجريا تحقيقا في تلك الواقعة، لكنهما قررا عدم اتخاذ أي إجراء ضد «بيت».

واستشهدت محامية «بيت»، ببيان صادر عن المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي، لورا إيميلير، في ذلك الوقت، والذي جاء كالتالي: «رداً على الادعاءات التي تم تقديمها بعد رحلة داخل الولاية القضائية للطائرات الخاصة للولايات المتحدة، والتي هبطت في لوس أنجلوس وعلى متنها السيد براد بيت وأطفاله، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا، ولم يتم توجيه اتهامات في هذا الشأن».

ليس الأول.. خلاف قانوني بين «جولي» و«بيت» على مصنع نبيذ

وهذه لم تكن المرة الأولى التي تشهد سجالا قانونيا بين الطرفين، فقد أقام «بيت» دعوى قضائية ضد «جولي» في فبراير الماضي، بعد بيع الأخيرة حصتها في مصنع النبيذ الفرنسي المشترك بينهما «شاتو ميرافال» في عام 2021 إلى شركة يمتلكها الروسي يوري شيفلر، مدعيا أنه و«جولي» لديهما اتفاق يحتم عليهما عدم بيع أي طرف منهما حصته دون موافقة الآخر.