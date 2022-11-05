نزاع براد بيت وجينيفر أنيستون يصل للقضاء.. اختلفا على شركة إنتاج

يواجة النجم الأمريكي براد بيت أزمة جديدة مع طليقته جينيفر أنيستون رغم مرور سنوات طويلة على انفصالهما إلا أنها قررت مقاضاته وطلب تعويض مالي قدره 100 مليون دولار، وذلك بعد قرار بيت بيع شركة الإنتاج السينمائي الذي يمتلكها الاثنين.

سبب أزمة براد بيت وأنستون

وذكرت عدد من الصحف الأمريكية خلال الساعات الماضية أن سبب مقاضاة جنيفر لبراد بيت هو النزاع على شركة إنتاج سينمائي كبيرة كانا يمتلكها الثنائي، ولكن بعد الانفصال أصبح يديرها «بيت» بمفرده، واعتقد بعدها أنه له الحق في بيعها في الوقت الحالي،ل يصل الخبر لأنيستون وتقرر المطالبة بحقها في الشركة.

انفصال براد بيت وجينفر أنستون

وفي عام 2005، أعلن الثنائي براد بيت وجينيفر أنيستون انفصالهما بعد زواج استمر7 سنوات وذلك خلال بيان صحفي مشترك، وكان نص البيان كالتالي: نود أن نعلن أنه بعد سبع سنوات معًا قررنا الانفصال رسميًا، ونود أن نوضح أن انفصالنا ليس نتيجة أي من التكهنات التي أوردتها وسائل الإعلام، هذا القرار هو نتيجة الكثير من التفكير المدروس ويعتز كل منا بصداقتة للاخر.

وانتشرت شائعات وقتها أن سبب انفصال براد و جينفر يرجع سببه العلاقة التي نشأت بينه وبين أنجلينا جولي، ليعلن الثنائي ارتباطهما رسميا في عام 2014، ولكن لم تستمر هذه الزيجة فترة طويلة حيث أعلنا انفصالهما بعد عامين من إعلان الارتباط.

مرض براد بيت النادر

وفي يوليو الماضي أعلن النجم الأمريكي براد بيت في حوار له مع مجلة «GQ» إصابته بمرض نادر وهو «عمى الوجوه»، حيث يجعل هذا المرض الشخص المصاب به عديم القدرة على التعرف على وجوه الآخرين، ويجد صعوبة بالغة من أجل تذكر وجوه الأشخاص الجدد عندما يقابلهم في الأوساط الاجتماعية أو الحفلات، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها الممثل عن إصابته بهذا الاضطراب فقد سبق وأعلن عنه في عدد من وسائل الإعلام.