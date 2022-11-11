«أوقاف الإسكندرية»: نقف ضد دعاوى التخريب وكل ما يحاك للوطن

شهدت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة جولات مرورية موسعة لقيادات المديرية، شملت جميع أحياء الإسكندرية وقراها وريفها لمتابعة المساجد والمحافظة على أمنها والتأكد من استقرار الأوضاع فيها والتزامها بأداء رسالتها الدعوية والمجتمعية على الوجه الأكمل.

أكد الشيخ سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن شعب وجمهور الإسكندرية على قدر المسؤولية وعلى وعيٍ كاملٍ بما يحاك للوطن، ووجه فضيلته الشكر لكافة الجهات المعنية الذين يؤكدون يوما بعد يوم لأنهم خير أجناد الأرض وأنهم يعشقون تراب وطنهم، وأن هذه الجمعة تعد ضربة في وجه دعوات التخريب.

أضاف الشيخ سلامة: «مصطفون خلف قيادتنا السياسية الحكيمة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقياداتنا الدينية الواعية الوطنية المخلصة ضد أي دعوة هدفها تخريب الوطن».

تفقد وكيل وزارة الأوقاف لقرى الإسكندرية

وتفقد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عزب وقرى وريف إدارتي الرمل والمنتزه حيث قام فضيلته بجولة مرورية على عزب «أبو سرحة - حرز الله - نعمة الله - الثلاثمائة - البكاتوشي - البحر - محسن - سعد غانم» وقد أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «الدين والوطن والإنسانية معاً بناء لا هدم»

جولة مرورية بريف المنتزه

كما أطلق الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بصحبة الشيخ علي البنا جولة مرورية بريف المنتزة اختتمها فضيلته بأداء خطبة الجمعة بمسجد نور الإيمان كما أطلق الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة بجولة مرورية على إدارات «الجمرك - شرق - وسط» واختتم جولته بمتابعة صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم.