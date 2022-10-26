«أوقاف الإسكندرية» توجه بتوخي الحذر لفصل الشتاء حفاظا على المساجد

وجَّه الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية بضرورة الاهتمام وبذل الجهد وتوخي أعلى درجات الحذر احتياطًا واستعدادًا لفصل الشتاء وكل العوامل المصاحبة له، حفاظًا على المساجد والمترددين عليها.

وجاء ذلك خلال جولة مرورية لـ«عبد الرازق»، أمس الثلاثاء، شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف برج العرب والتي تأتي في إطار جولته لضبط سير العمل بالإدارات الفرعية والمساجد التابعة لها وللتأكيد على أن القيادة قريبة من الجميع في كل مكان وكل وقت، وأنه لن يسمح بالتقصير في خدمة المساجد.

فعاليات اليوم الرابع من الأسبوع الثقافي

ووفق بيان مديرية الأوقاف في الإسكندرية، شهد «عبد الرازق» فعاليات اليوم الرابع من الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق في إدارة أوقاف برج العرب بحضور الدكتور، محمود حسن عامر، المدرس بكلية أصول الدين والدعوة في طنطا.

أبرز ما جاء في اليوم الرابع

وقدم اللقاء الشيخ محمود محمد عبد الرحمن، ثم تلاوة الشيخ محمد حسن خميس، ثم محاضرة الشيخ سلامة عبد الرازق، ثم محاضرة الدكتور محمود خسن عامر، ثم خُتم اللقاء بابتهال ديني للشيخ محمد عرفات مصطفى.