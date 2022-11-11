محافظ بورسعيد يتفقد الشوارع ويجلس وسط الشباب بمول الجراج «صور»

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على لقاء أهالي بورسعيد والزائرين في ميدان المسلحة فسحة «نهار كل جمعة»، الذين طلبوا التصوير معه وهم يلتقطون الصور مع الحمام ويطعمونه وهو يرفرف على ميدان المسلة.

الميدان يستقبل الزائرين

ويستقبل ميدان المسلة وعدد من الأماكن السياحية ببورسعيد الزايرين من مختلف المحافظات ضمن رحلات اليوم الواحد.

المحافظ يؤدي صلاة الجمعة

كان محافظ بورسعيد قد تفقد شوارع المحافظة، اليوم الجمعة، سيرًا على الأقدام، وذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد السلام نطاق حي الشرق، يرافقه المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته، متبادلًا معهم الحديث حول ما تشهده بورسعيد من إنجازات غير مسبوقة في شتى المجالات بعهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

المحافظ في مول الجراج

وجلس محافظ بورسعيد ونائبه بمول الجراج بشارع طرح البحر نطاق حي الشرق، وسط مجموعة من الشباب، معربًا عن سعادته وفخره بوعي المواطنين وحثهم الوطني وما تشهده البلاد من أمن وأمان.