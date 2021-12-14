إغلاق ميدان المسلة بالفيوم للمرة الثالثة خلال شهر بسبب كسر خط مياه

شهدت محافظة الفيوم إغلاقاً جزئياً لميدان المسلة بوسط مدينة الفيوم، للمرة الثالثة على التوالي في فترة أقل من شهر، بسبب حدوث كسر في خط مياه 10 بوصة، مما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بمدينة الفيوم، بالإضافة إلى التسبب في حدوث تكدس مروري بمنطقة المسلة والمناطق المحيطة بها، خصوصاً في فترة الذروة بالتزامن مع خروج التلاميذ من المدارس، مما جعل مرور الفيوم يغلق الطريق، ويطالب المواطنين باستخدام طرق بديلة منعاً للزحام.

إغلاق جزئي لميدان المسلة

وفوجئ أهالي مدينة الفيوم بإغلاق ميدان المسلة في وجه القادم من مستشفى الفيوم العام متجهاً إلى منطقة «العبودي»، بسبب كسر خط مياه قطر 10 سم اسبستس، وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهر، مما تسبب في حالة من الغضب بين الأهالي بسبب تكرار إغلاق الطريق وانقطاع المياه.

استخدام طرق بديلة عن المسلة

وطالب مرور الفيوم السائقين وقائدي السيارات والباصات والموظفين، باستخدام طريق بديل لميدان المسلة، والمستشفى العام، ودار الرماد بسبب إغلاق الطريق، وذلك منعاً لحدوث تكدسات مرورية تتسبب في تأخير وتعطيل الجميع عن الوصول لمنازلهم.

رئيس شركة المياه يتابع أعمال إصلاح الكسر

من جانب آخر، تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح خط مياه قطر 10 بوصة اسبستس بميدان المسلة، وأمر العمال بسرعة إصلاح الكسر، موجهاً بزيادة العمال لسرعة الانتهاء من الإصلاح بسرعة، والانتهاء من ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعاً، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

كسر مفاجئ يقطع المياه ويغلق الطريق

وكان أهالي محافظة الفيوم قد فوجئوا بحدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 10 بوصة، وإغراق ميدان المسلة، مما اضطر شركة المياه لقطع المياه عن مناطق المسلة والعبودي ودلة، وإغلاق ميدان المسلة بشكل جزئي.