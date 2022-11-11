صيد سمك ومشي على البحر.. المواطنون يستمتعون بأجواء الجمعة في مطروح (صور)

أجواء خريفية تشهدها مدينة مطروح، اليوم ، والتي تشهد طقسا معتدلا دفع بعض الشباب وأهالي مطروح إلى المشي على كورنيش المدينة في مختلف الشواطئ والتوجه لقضاء الأوقات الجميلة والتنزه.

الصيد على شواطئ مرسى مطروح

وخرج العديد من أهالي مطروح من هواة الصيد على عده شواطئ، منها روميل والفيروز وأعلى كوبري روميل، للاستمتاع بأجواء نهاية الأسبوع، مع هدوء حالة البحر وصيد الأسماك بالبوص والمكن والمراكب الصغيرة في الملاحات في ظل اعتدال حالة الطقس صباحا، في مدينة مرسى مطروح، وهو ما أكده نصر الله الفردي رئيس جمعيه الصيادين بمطروح، موضحا أن حالة البحر مستقرة وخرج الصيادون للصيد على سواحل مدينة مرسى مطروح والمنطقة الغربية اتجاه سواحل المثاني والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينه السلوم غربا والناحية الشرقية اتجاه سيدي حنيش و راس الحكمة والضبعة والعلمين وسيدي عبد الرحمن وحتى الإسكندرية.

المشي على كورنيش مطروح

وشهدت منطقه كورنيش وسط مدينة مرسى مطروح جلوس الأسر على الشواطئ والألسنة الصخرية أمام ميدان الشراع وشاطئ البسنت والاستمتاع بالأجواء الهادئة في إجازة الجمعة، وحرص العديد من المواطنين على المشي في الشمس الدافئة على الكورنيش في منطقه سيدي العوام والبوسيت والليدو في أجواء جميله وهادئة في مدينة مطروح.