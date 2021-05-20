مرسي مطروح تتأهب للصيف بتطوير شواطىء «روميل والغرام وكليوباترا»

استعدت مرسي مطروح لاستقبال المصطافين، بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصاً على سلامة المواطنين.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان، اليوم، إن الاستعدادات مستمرة وقطار التنمية لم يتوقف برغم الجهود الأخرى لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على كل مناحى الحياة، لافتًا إلى أن المحافظة استعدت مبكراً لموسم الصيف، بتجهيز جميع الشواطئ العامة عبر المتابعة اليومية لأعمال تسوية رمال الشواطئ بعد المد والجزر طوال فصل الشتاء، إلى جانب الانتهاء من أعمال مراجعة كورنيش المدينة من إعادة ترميم ودهانات وإنارة وغيرها.

إستغلال شواطىء مرسى مطروح لتحقيق عائد إقتصادي

وأشار إلى سرعة الإجراءات وإعداد الضوابط واللوائح الخاصة بكيفية استغلال الشواطئ في مرسي مطروح والأسعار، خاصة أسعار الدخول وتراخيص الشماسى لتكون مناسبة، لافتا إلى أن ذلك يحقق المصلحة العامة مع الحفاظ على تحقيق العائد الإقتصادى من موسم الصيف السياحي والتواصل المستمر مع الشباب والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لتحقيق أقصى استفادة وتوفير مزيد من فرص العمل، مع إدراك أهمية موسم الصيف لأهالى مطروح، خاصة بعد غلق الشواطئ العامة خلال العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

تطوير الشواطىء وبوابات الألسنة ورؤية البحر بمطروح

ولفت لإلى انتهاء المحافظة من تجهيز شواطىء الساحل الشمالى لاستقبال روادها وعلى رأسها «شاطئ روميل وكليوباترا، والغرام، وكورنيش الأبيض الجديد، وشاطئ عجيبة»، إلى جانب تطوير بوابات الألسنة وإنشاء كافتيريات، ورفع كفاءة الكورنيش، والتشديد على منع إقامة أي عائق على الكورنيش يحول دون رؤية البحر، بالإضافة الى إعداد دورات تدريبية للمنقذين بشواطئ مطروح بالتعاون بين المحافظة والإتحاد المصري للغوص والإنقاذ.