بدء توافد المصطافين على الشواطئ في مرسي مطروح والساحل الشمالي

في أول أيام تطبيق قرار رئيس الوزراء توافد المواطنين علي شواطئ في مرسي مطروح والساحل الشمالى، في ظل رفع كفاءة جميع المداخل والمخارج والميادين بالكورنيش إستعدادا لموسم الصيف، ودخل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1092 لسنة 2021 حيز التنفيذ ،اليوم، السبت بفتح جميع الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، بالتزامن مع إستعدادات مدينة مرسي مطروح لموسم الصيف تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

بدء إقبال المصطافين علي شواطئ مرسي مطروح

وشهدت شواطئ روميل، ومطروح العام، والليدو، والغرام، بمدينة مرسي مطروح توافد عدد من المواطنين، وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح إنه جاري العمل برفع كفاءة مداخل وبوابات الشواطئ والميادين ودورات المياه ودهان الأعمدة والأرصفة لتكون المدينة في أبهي صورها لاستقبال مصطافي وزائري ورواد المدينة، والتنسيق مع مديرية الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالشواطئ والمتنزهات والحدائق طبقا للتعليمات الصادرة بالمادة السادسة والتي نصت علي قرار رئيس الوزراء بشأن «الإجراءات»، على «يُسمح بفتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المُقررة ، وسوف يخضع هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، وسيكون عرضة للتعديل حال وجود مخالفة لتلك الإجراءات».

تعرف علي الإجراءات التي تطبقا مرطروح علي الشواطئ

وبدأت محافظة مطروح في تطبيق الإجراءات الاحترازية علي الشواطئ، وأبرزها التباعد الاجتماعى بين الأشخاص والشماسى بكل شاطئ، والتعقيم المستمر للممرات، وتواجد أجهزة قياس درجات الحرارة في كل شاطئ، وتوفير اسطوانات أكسجين بالوحدات الطبية بكل شاطئ، وارتداء العاملين الأطقم الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وتوافر مواد الإسعافات، والتزام مستأجرى الشواطئ بالإجراءات وتوقيع الغرامات على المخالفين، واستخدام الشخصى للمواد، وأخير انتشار فرق المتابعة والتفتيش بالشواطئ، كما شدد رئيس مدينة مرسي مطروح علي تنفيذ جميع الإجراءات بالغلق في التاسعة مساءاً للمطاعم والمقاهي والكافيتريات والمولات، وعملها ديلفيري عقب ذلك، وحظر إقامة الاحتفالات والفاعليات الفنية والثقافية التي تتطلب تجمعات كبيرة من المواطنين، والدفع بحملات يوميا لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.