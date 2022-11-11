«الأهرام للدراسات الاستراتيجية»: إشارة السيسي للحوار الوطني في حديثه مع بايدن دليل على أهميته

قال الدكتور عمر هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، بمؤتمر المناخ COP27، جرى بشكل نزيه ومحايد وسوي.

وأضاف «ربيع» في تصريح لـ«الوطن»، أن ذكر الرئيس السيسي للحوار الوطني في حديثه مع بايدن، دليل على تقديره للحوار الوطني وأهميته وقدرته على حل المشكلات والعوائق السياسية.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أن الرئيس السيسي أكد أن العلاقات الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لم تتغير على مدى 40 عاما، وتابع: «دائما كان هناك تفاهم مشترك في كل الموضوعات، وفي القضايا المهمة بيكون توجهنا واحد».

بايدن يشكر السيسي

ووجّه «بايدن» الشكر للرئيس السيسي، على دور الدولة المصرية في الوساطة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، موضحا: «بينما نواجه أزمة في أوكرانيا، اتخذت مصر موقفا رائعا في هذه القضية، وتحدثت بصوت عال ضد ما يجري».