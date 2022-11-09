«التنسيقية» تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بقرية المهدية بالشرقية

عقد النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول دور المجتمع في دعم الحوار الوطني بقرية المهدية مركز ههيا محافظة الشرقية.

جولات الحوار الوطني

تناولت جلسة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العديد من المطالب لأهالي القرية منها توصيل الصرف الصحي لمدرسة محمد علي حسين الثانوية، والاهتمام بالوحدة الصحية بالمهدية التي رغم انتهاء إنشاؤها إلا أنها لم تؤد دورها إلى الآن، كذلك طالبوا بوحدة غسيل كلوي بالقرية وتحسين الطرق المؤدية إليها.

تناول الحوار مع الأهالي العديد من المشكلات العامة منها ضرورة الاهتمام بالرقابة بشكل عام وحل مشكلة توريد الأرز التي تسببت في العديد من المشكلات للفلاح، والرفع العشوائي للقيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف الزراعية، ومراعاة محدودي الدخل خلال المرحلة الحالية.

واقترح الأهالي أنه إذا كان رغيف العيش يكلف الدولة 80 قرشاً حسب تصريحات وزير التموين فما المانع أن يكون هناك دعم نقدي بديل يذهب مباشرة للمواطن بنفس القيمة.

عودة المجالس المحلية

تناول النقاش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضرورة تحقيق العدالة لمن حرموا من المعاش وكذلك المطالبة بعودة المجالس المحلية الشعبية مرة أخرى، والاهتمام بتحسين الظروف المعيشية للعمالة المؤقتة.