توزيع لحوم أضاحي على 2000 أسرة أولى بالرعاية في كفر الشيخ.. و«التصوير ممنوع»

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية التضامن بكفر الشيخ، تسلمت 2 طن لحوم بلدية أضاحي، كدفعة خامسة، لتوزيعها على 2000 أسرة فقيرة وأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، مؤكدا أن جملة ما تسلمته مديرية التضامن من مديرية الأوقاف 10 طن لحوم أضاحي، لتوزيعها على 10 آلاف أسرة أولى بالرعاية.

توزيع لحوم على المستحقين

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على توزيع اللحوم على المستحقين دون تصوير، وحسن معاملتهم، مؤكدا أن توزيع تلك اللحوم حق لهم، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بالتعاون مع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

تسليم 2طن لحوم

وشهد الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، والشيخ عبدالقادر عبدالله سليم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن بكفر الشيخ، وصول سيارة محملة بـ2 طن لحوم من وزارة الأوقاف، كدفعة خامسة، وتم تسليمها لتوزيعها على 10 إدارات اجتماعية بمراكز المحافظة، وكانت وزعت مديرية التضامن 8 أطنان على 8 آلاف أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، وجاري توزيع الدفعة الخامسة على 2000 أسرة.