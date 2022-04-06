توزيع 12طن لحوم و3 آلاف كرتونة على غير القادرين بكفر الشيخ

وزعت جمعية «الأورمان» بكفر الشيخ 12 طن لحوم مجمدة، و3 آلاف كرتونة مواد غذائية على غير القادرين فى العزب والقرى، من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية، ووفق تعليمات المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

رصد الأسر الأكثر احتياجاً

وقال العميد عصام محمود، مدير فرع الأورمان بكفر الشيخ، إن التوزيع بدأ من أول أيام شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة، حيث انطلقت المبادرة تحت شعار «حياة كريمة إيد بتبني وإيد بتساعد» عقب تنقيح كشوف الأسر، ورصد الأسر الأكثر احتياجاً، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن المصري وتوفير احتياجاته، وخفض الأسعار.

وأوضح محمد شاهين، نائب مدير فرع أورمان كفرالشيخ، أن أعضاء الجمعيات الأهلية وفرق المتطوعين من الشباب تصل بكراتين رمضان لغير القادرين إلى منازلهم، حرصاً على مشاعرهم، ولضمان وصول كرتونة المواد الغذائية إلى من يستحق.

الأورمان تطرح فئتين من كراتين رمضان

أضاف «شاهين» أن التوزيع يأتي بكل شفافية ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه، حيث يتم توزيع فئتين من الكراتين على المواطنين، واحدة تزن 12 كيلوجراما وأخرى تضم 20 كيلوجراماً من السلع الغذائية المتنوعة، التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان الكريم.

معايير اختيار الأسر الأولى بالرعاية

أشار إلى أن جمعية الأورمان حددت معايير اختيار الأسر الأولى بالرعاية، بناءً على كشوف مديريات التضامن الاجتماعي، حيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التي يعولها شخص مصاب بمرض خطير، أو من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثم أصحاب الدخل الضعيف.