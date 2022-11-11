الرئيس الأمريكي: سنقوم بواجبنا لمنع وصولنا إلى «جهنم المناخية»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إننا في صراع مع الزمن، وسنقوم بواجبنا لمنع وصولنا لما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة بـ «جهنم المناخية».

وأضاف «بايدن» خلال كلمته على هامش مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ: «نحن لا نتجاهل ما يمكن أن يدعو إلى التشاؤم، وصحيح أن هناك كوارث كثيرة وخاصة في البلدان التي توجد لديها موارد محدودة للاستجابة لها والتعافي منها، وفي العام الماضي تعهدت بالعمل مع الكونجرس لزيادة الدعم الأمريكي 4 أضعاف للتمويل المناخي، وتقديم 11 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024».