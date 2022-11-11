بايدن: الأزمة الروسية الأوكرانية تزيد نقص الغذاء وترفع سعر الطاقة عالميا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن السنوات الأخيرة كانت صعبة، والتحديات المترابطة التي نوجهها تبدو منهكة، والاضطرابات التي نراها عبر العالم، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، تزيد من تفاقهم النقص في الغذاء، وارتفاع أسعار الطاقة، وتقلب الأسواق في مجال الطاقة، ويزيد ذلك من التضخم العالمي.

وأوضح بايدن، في كلمته بقمة المناخ المقامة الآن بشرم الشيخ، أنه من الضروري اليوم، أن ننفذ ما تعهدنا به في مجال المناخ، فالأزمة الروسية تزيد من ضرورة تحويل اقتصادنا للبعد عن الوقود الأحفوري، وكل دولة ستستفيد من المستقبل الذي يستخدم الطاقة الجديدة والمتنوعة، ولا تستطيع دولة واحدة، أن تستخدم الطاقة كسلاح، وأن تأخذ الاقتصاد العالمي رهينة.

واشار إلى أن الاجتماع الحالي بقمة المناخ، لابد أن يكون لحظة نؤكد فيها على استعدادنا لكتابة صفحة جديدة لعالمنا، ونستند إلى التقدم المناخي العالمي، لمزيد من طموحاتنا ونعجل من جهودنا، ولا بد من إحراز تقدم حيوي، وتدعو الولايات المتحدة العالم، إلى الانضمام لكل ما يحدث تغيرا حيويا في المناخ، وأطلقنا في العام الماضي، إحدى المباردات التي تغير قواعد اللعبة، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية بشأن التعهد العالمي للميثان، وزاد التعاون ليشمل 100 بلد، إذ يعد الميثان، أخطر من الكربون 80 مرة، ويمثل نصف مسببات الاحترار بقيمة صافية، وتخفيضه بنسبة 30% في عام 2030، يعد أفضل وسيلة للاحتفاظ بالدرجة والنصف.