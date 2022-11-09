استطلاعات: الناخبون غير راضين عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية نقلا عن استطلاعات رأي، إن الناخبين غير راضين عن أداء رئيس البلاد، جو بايدن وحالة الاتحاد.

انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»

وأمس الثلاثاء، انطلقت انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، وتنافس مرشحو الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» على 435 مقعدا في «مجلس النواب» و35 مقعدا في «الشيوخ».

وكانت بورصة «وول ستريت» الأمريكية، أغلقت في وقت سابق، على ارتفاع مع تطلع المستثمرين لنتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت أنباء، إلى تقدم الجمهوري جيمس مويلان في انتخابات «جزيرة جوام»، فيما قالت «العربية»، إن تقدم «الحزب الجمهوري» في انتخابات الجزيرة سيكون الأول من نوعه منذ 32 عاما.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعمه لـ كيفين مكارثي رئيسا للأغلبية في «مجلس النواب» حال فوز الجمهوريين.