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الرئيس الأمريكي: 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر للطاقة النظيفة

كتب:

رضوى هاشم
06:03 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعتذاره عن الفترة التي انسحبت فيها الولايات المتحدة الأمريكية من «اتفاقية باريس» المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحشد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية، معلنا عن خطة الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم جهود خفض الانبعاثات، مشيرا إلى أن الوقود الأحفوري هو سلاح موجه نحو الكوكب.

وقال «بايدن» في كلمته على هامش قمة المناخ COP27: «يسعدني الإعلان أنه إلى جانب دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي لتحول مصر للطاقة النظيفة، فإن الولايات المتحدة ستمنح مصر صفقة بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل تحويل مصر للطاقة النظيفة بحلول 2023».

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.