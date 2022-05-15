أمازون ترفض اقتراح بايدين بفرض ضرائب إضافية على الشركات الثرية

انتقد مؤسس أمازون جيف بيزوس، الرئيس جو بايدن، بسبب تغريدة قال فيها إنه يمكن خفض التضخم عن طريق فرض ضرائب على الشركات الثرية.

بايدن: دعونا نتأكد من أن الشركات الأكثر ثراءً تدفع نصيبها

غرد بايدن في وقت سابق من اليوم: «هل تريد خفض التضخم؟ دعونا نتأكد من أن الشركات الأكثر ثراءً تدفع نصيبها العادل». واقتبس بيزوس، الذي استفادت شركته من الإعفاءات والخصومات الضريبية، من تغريدة للرد: «يجب على مجلس المعلومات المضللة الذي تم إنشاؤه حديثًا مراجعة هذه التغريدة، أو ربما يحتاجون إلى تشكيل مجلس جديد بدلاً من ذلك».

كما قال الرئيس التنفيذي السابق، في إشارة على ما يبدو إلى مجلس إدارة المعلومات المضللة التابع لوزارة الأمن الداخلي.

رفع الضرائب على الشركات

ومن الجيد مناقشة مسألة رفع الضرائب على الشركات، وترويض التضخم أمر بالغ الأهمية للمناقشة، دمجهم معًا هو مجرد توجيه خاطئ، في حين أنه لم ينادي أمازون على وجه التحديد في تلك التغريدة، فقد انتقد بايدن في السابق التاريخ الضريبي للشركة، ولم تدفع أمازون أي ضرائب على الدخل الفيدرالية في عامي 2017 و2018.

جاء الخلاف على تويتر، في الوقت الذي يصل فيه التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، ما يؤثر على تكلفة السلع الأساسية مثل الغاز والطعام والسكن.

أسعار الفائدة مرتين حتى الآن هذا العام

واستجاب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لهذه المشكلة برفع أسعار الفائدة مرتين حتى الآن هذا العام، لقد تعهدوا بالمزيد حتى يصل التضخم إلى هدف 2% للبنك المركزي، وتأتي هذه الخطوة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، وكما أعلن «المركزي الأمريكي البدء في تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو، بدءًا بخفض قدره 47.5 مليار دولار شهريًا».