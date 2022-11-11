توافد المواطنين على الحدائق والملاهي والرحلات النيلية في كفر الشيخ 

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة كفر الشيخ شهدت توافد عدد كبير من المواطنين بهدف قضاء عطلة نهاية الأسبوع، ومنها حديقة صنعاء بكفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق، وحدائق إدفينا بمطوبس، وبالحديقة المركزية المجانية ونادي كفر الشيخ، وعدد من الأندية.

عطلة يوم الجمعة

كما أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المواطنين قضوا إجازة نهاية الأسبوع، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بمركزي بدسوق وفوه ومطوبس، إضافة لتواجد الأهالي بحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

اقبال على الملاهي

كما شهدت ملاهي حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، بالمحافظة توافد عدد كبير من والأطفال لقضاء يوم العطلة في بهجة وسرور.

يذكر أن كورنيش بحيرة البرلس في مركزي بلطيم والبرلس، وكذلك داخل مصيف بلطيم والذي يمتد بنحو 7 كيلو مترا شهد توافد المواطنين عليهما لقضاء عطلة اليوم الجمعة والاستمتاع بالهدوء والجو الرائع في فصل الخريف.