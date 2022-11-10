محمود محيي الدين: نحتاج لاستثمارات ضخمة لدعم أنظمة الإنذار المبكر

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إننا نحتاج لاستثمارات ضخمة في النظام البيئي، إذ يجب دعم أنظمة الإنذار المبكر باستثمارات لأنظمة المنع والاستجابة، وهو ما يؤدي لتقديم بيانات ثرية يمكن استخدامها من قبل الحكومات والعلماء وشركات التأمين والشركات التي تعمل على التخفيف المالي لتحسين عملهم، وبعض الدول الضعيفة مثل دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية يمكن أن تكون أوائل المستخدمين لتلك المبادرات الجديدة، ولكن هذا يتطلب تمويلا ضخما يجب أن يكون متاحا.

وأضاف «محيي الدين»، خلال حديثه ضمن أعمال اليوم الخامس من فعاليات قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ «COP27» المنعقدة في شرم الشيخ، أن 80% من التمويل الخاص بمواجهة التغيرات المناخية سيذهب للتخفيف من حدة آثار تغير المناخ، و20% سيذهب للتكيف مع التغيرات المناخية، وهذا يجب تغييره، ويجب أن يكون هناك الكثير من التمويل للتخفيف من حدة آثار تغير المناخ وأيضا للتكيف بنفس الوقت، وهناك منظور عملي آخر حول تحسين الأمور، ويجب تدعيم خط الدفاع الثاني الخاص بالصمود بالمدن والأقاليم باعتباره خط الاستجابة الأول بالحالات الطارئة.

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن إطلاق مبادرة سوق إفريقيا للكربون خلال فعاليات أعمال مؤتمر قمة المناخ، أمر جيد، وأشجع الدول في إفريقيا على العمل على مثل تلك المبادرات.