أمين عام حركة الشعب التونسية لـ«القاهرة الإخبارية»: السعي لتمكين الإخوان بدأ بعهد «الباجي»

قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب التونسية، إن هناك علامات استفهام كثيرة حول نظام الباجي قائد السبسي رئيس تونس السابق، «كان فؤاد المبذر رئيس البرلمان في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان موجودا كمرحلة انتقالية، ولكن كان هناك سعي ومحاولة كبيرة لتمكين الإخوان».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في هذه الظروف بدأت تظهر جماعة الإخوان وبدأوا يبرزون في العلن ويلعبون أدوارا أكبر، كما بدأوا في التواجد في المجالس المختلفة، وبدأ الاستعداد لمجيئ راشد الغنوشي، الذي كان وقتها موجودا في لندن.

وتابع: «بعض قياداتهم التي كانت موجودة في السجن أطلق سراحها، وبدأ التونسيون يكتشفون أن حركة النهضة أصبحت موجودة ضمن هذا الحراك، وكان هذا مفاجأة للشعب، فلم يسمع أحد صوتها قبل ذلك، ومن قادتها من كان في السجون وبعضهم مطارد، ولم يكن لهم دور في الحراك والثورة التونسية».